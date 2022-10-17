دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف كولن سميث، الرئيس التنفيذي لعمليات كأس العالم، عن عدد التذاكر المباعة لحضور مباريات مونديال قطر، نهاية العام الجاري، خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين، بمناسبة بقاء شهر من الزمن على انطلاق الحدث الكروي الأكبر.

وتحدّث كولن سميث لوسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي، قائلاً: "بعنا ما يقارب 3 ملايين تذكرة حتّى الآن، لدينا مزيج من المشجعين، وهم من المنطقة العربية، ومن بلدان العالم، من الأمريكيتين وأوروبا، ومازال هناك تذاكر متاحة، ونشجع الراغبين على شرائها بالدخول إلى المواقع، وسنجعلها متوفرة كلّ ما أتيح لنا ذلك".

وأوضح الرئيس التنفيذي لعمليات المونديال أن الدول الأكثر إقبالاً على شراء التذاكر، هي على الترتيب: قطر والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، وإنجلترا والمكسيك والإمارات والأرجنتين وفرنسا والبرازيل وألمانيا.

وتبيّن خلال المؤتمر الصحفي أن منتخب اليابان هو المنتخب الأول الذي سيصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وعُرِضَ في المؤتمر مقطع فيديو مُسجل لتصريحات جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، قال فيه: "في غضون شهر من الزمن ستستضيف قطر كلّ الناس من جميع أنحاء العالم، قلتها مرارًا وتكرارًا أن قطر ستقدم أفضل نسخة من نسخ المونديال، بالنظر إلى البنية التحتية والمنشآت والملاعب والمعسكرات التدريبية هذا يدل على أن قطر جاهزة لاستضافة هذا الحدث".

وتابع إنفانتينو: "قطر وعدت ووفت من خلال التنظيم، ستكون النسخة المقبلة نسخة السلم والاتحاد، الكل مرحب به، بغض النظر عن خلفيته الدينية وجنسه سواء ذكر أو أنثى، سوف نجتمع معاً للاحتفال بهذا المهرجان الكروي".

يذكر أن بطولة كأس العالم ستقام للمرة الأولى في بلد عربي وفي الشرق الأوسط، وذلك بين نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول المقبلين.