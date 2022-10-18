نشر الاثنين ، 17 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حصد الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، جائزة الكرة الذهبية المقدّمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب كرة قدم في عام 2022، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

وتفوّق بنزيما (34 عامًا) على 29 مرشحًا، أبرزهم: السنغالي ساديو ماني والبلجيكي كيفين دي بروين، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والمصري محمد صلاح.

وأقيم حفل جوائز الكرة الذهبية لعام 2022، في مسرح "دو شاتليه"، مساء الإثنين، في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان آخر لاعب فرنسي توّج بجائزة "البالون دور" هو زين الدين زيدان بعد بطولة كأس العالم 1998.

وظفر البلجيكي تيبو كورتوا، حارس نادي ريال مدريد الإسباني، بجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في عام 2022، متفوّقاً على 9 حرّاس آخرين.

وفاز الإسباني جافي (18 عاماً) ، لاعب نادي برشلونة، بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب كرة قدم شاب خلال العام، متفوقاً على 9 لاعبين آخرين، ومنهم: إدواردو كامافينغا وغود بيلينغهام وجمال موسيالا ونونو مينديز.

ونال البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، جائزة "غيرد مولر" لأفضل هدّاف في عام 2022.

وفاز السنغالي ساديو ماني، لاعب ‎نادي بايرن ميونخ الألماني، بجائزة "سقراط" للملتزمين بالأعمال الخيرية.

بينما تحصلت الإسبانية أليكسيا بوتياس، لاعبة نادي برشلونة، على جائزة الكرة الذهبية لعام 2022، لأفضل لاعبة كرة قدم، للمرة الثانية على التوالي، إذ سبق وأن تحصلت عليها عام 2021.

وتمّ اختيار مانشستر سيتي الإنجليزي كأفضل نادٍ في موسم 2022/2021، ثمّ ليفربول وريال مدريد.