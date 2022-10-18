سيغيب لنهاية 2022.. نيوكاسل يفتقد خدمات أغلى صفقة في تاريخه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد إيدي هاو، المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، أن اللاعب ألكسندر إيزاك سيغيب عن صفوف الفريق بسبب الإصابة، إلى ما بعد كأس العالم 2022، المُقرر إقامته في قطر، وينتهي في 18 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وكان المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك قد عانى من إصابة عضلية مع منتخب بلاده في وقت سابق، قبل أن يتعرّض لانتكاسة خلال مرحلة التعافي، ليغيب عن المستطيل الأخضر لما يُقارب شهرين من الزمن.

ويُعتبر ألكسندر إيزاك الصفقة الأغلى في تاريخ نادي نيوكاسل يونايتد، المملوك من صندوق الاستثمارات السعودي، إذ انضمّ للفريق في الصيف الماضي، بصفقة بلغت قيمتها 70 مليون دولار.

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تحدّث إيدي هاو عن إصابة مهاجم الفريق، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة نيوكاسل يونايتد وإيفرتون، قائلا: "لا اعتقد أنّنا سنرى أليكس مرة أخرى قبل كأس العالم"، مُضيفاً: "لسوء الحظ، تعرّض لانتكاسة في فخذه، لقد كان محبطاً للغاية بالنسبة له كلاعب جديد في دوري جديد، اعتقدت أنّه يتأقلم جيداً، ولكنّه تلقى الإصابة مع منتخب السويد".

وأضاف: "لقد كان أمراً محبطاً بالنسبة له، لأنه شعر بحالة جيدة حقاً، وقام بالكثير من العمل للحصول على لياقته، يمكن أن تكون إصابات العضلات غير متوقعة، يمكن أن تكون صعبة، يمكنك أن تكون على ما يرام دقيقة واحدة وتستسلم في اليوم التالي".

وتابع مدرب نيوكاسل يونايتد بالقول: "أمامه مستقبل طويل هنا، لذا علينا حمايته والتأكد من عودته بشكل صحيح".

لعب ألكسندر إيزاك (23 عاماً) مع النادي الإنجليزي 3 مباريات في مسابقة (البريميرليغ)، هذا الموسم، سجّل خلالها هدفين.