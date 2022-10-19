أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قال شقيق متسلقة الصخور الإيرانية المحترفة، إلناز ركابي، لوكالة أنباء "تسنيم" شبه الرسمية الإيرانية إن شقيقته "سترتدي دائما الزي الرسمي للمنتخب الوطني" وذلك في إطار رده على الشائعات التي تحدثت عن أنها لعبت بدون حجاب هذا الأسبوع في كوريا الجنوبية تضامنا مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وأدلى داود ركابي بتصريحات لتسنيم قال فيها: "ارتدت شقيقتي الحجاب لكنها وضعت عصابة رأس وللأسف استغل بعض الناس هذا الأمر"، حسب قوله.

وأردف شقيق اللاعبة الإيرانية قائلا: "شقيقتي ابنة إيران، وستلعب دائما مرتدية زي المنتخب الوطني، إلناز تنتمي لهذه الأرض، وستلعب دائما لبلادها".

ومن غير الواضح بعد ما إذا كان قد أدلى بهذه التصريحات، التي سبقت وصول شقيقته إلى طهران الأربعاء، تحت الضغط.

والتُقطت صور لركابي وهي تخوض المنافسات بدون حجاب في بطولة آسيا للتسلق التي استضافتها كوريا الجنوبية هذا الأسبوع، ما أشعل شائعات حول أنها قامت بذلك تضامنا مع الحركة الداعمة لحقوق المرأة في إيران.

وكانت قد قالت اللاعبة الإيرانية لوكالة الأنباء الرسمية (إرنا) بعد وصولها إلى طهران الأربعاء، إنها خاضت المنافسة برأس مكشوف "مصادفة" واعتذرت عن أي لبس تسببت به.

ومن غير المعلوم بعد ما إذا كانت ركابي معتقلة حاليا بعد عودتها إلى إيران أو ما إذا كانت ستواجه عواقب على خوضها المنافسات بدون حجاب.