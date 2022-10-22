أندريس إنييستا يعرب عن رغبته في العودة إلى برشلونة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب الإسباني أندريس إنييستا، لاعب نادي برشلونة السابق، عن رغبته في العودة إلى صفوف "الفريق الكتالوني" كمدرب أو مدير رياضي، مُشيرًا إلى أنه من الصعب العودة كلاعب في ظل وجود الأسماء الحالية.

وكان إنييستا قد غادر برشلونة عام 2018، بعد أن قضى 17 عامًا في "الكامب نو"، لينتقل لنادي فيسيل كوبي الياباني.

وشارك أندريس إنييستا (38 عامًا) في 669 مباراة بقميص "البلوغرانا"، سجّل خلالها 57 هدفاً وقدّم 141 تمريرة حاسمة، كما حقق 35 لقبًا.

قال اللاعب الإسباني في حوار مع بودكاست "The Wild Project": ليس الأمر أنّني لا أريد العودة إلى برشلونة كلاعب، بالنسبة لي، سأكون سعيداً، لكن الوقت قد مضى، لا أرى نفسي (ألعب)، سيكون من المستحيل التنافس مع الأشخاص الموجودين هناك"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأضاف إنييستا: "أود العودة إلى نادي برشلونة، أود أن أتدرب كمدرب أو مدير رياضي، أود أن أتدرب في مجالات مختلفة، وبعد ذلك سنرى".

وذكرت تقارير صحفية أن إنييستا سيقرر الاستمرار في صفوف نادي فيسيل كوبي الياباني عاماً آخر، ومن ثمّ يتخذ قراره بشأن مستقبله.

وشارك إنييستا في 22 مباراة مع النادي الياباني في مسابقة الدوري هذا الموسم، سجّل خلالها هدفين وصنع 3.