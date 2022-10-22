دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تغلّب نادي مانشستر سيتي على برايتون بثلاثة أهداف لواحد، في مباراتهما في استاد الاتحاد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجّل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند الهدف الأول والثاني لمانشستر سيتي، ليصل للهدف رقم 17 في صدارة ترتيب هدّافي مسابقة البريميرليغ في الموسم الجاري.

وحقق هالاند رقمًا قياسيًا جديدًا، إذ أصبح أول لاعب في "السيتيسينز" يسجّل في 7 مباريات متتالية على أرض فريقه، في جميع المسابقات، منذ الأرجنتيني سيرجيو أغويرو في فبراير/ شباط 2018، وفقاً لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.

نال هالاند الإشادة والثناء من مُغرّدين في موقع تويتر، ووصفه البعض بـ"المعجزة الكروية"، بعد تمكّنه من هزّ الشباك مرارًا وتكرارًا واقترابه من تحطيم الأرقام القياسية كافة.

قال الإعلامي المصري أحمد شوبير: "خارج سياق الواقع الروبوت النرويجي هالاند"، وغرّد متابع: "بكل صراحة خايف ان هالاند يحطم رقم ميسي القياسي 91 هدفًا بموسم واحد تتوقعون ان هالاند بيكسر الرقم السنة دي؟

وكتب مُغرّد آخر: "يناس اقسم بالله هالاند معجزة كروية !!"، وأضاف ثالث: "المعجزة هالاند 19 G/A ب 13 مباراة"، فيما قال أحد المُغرّدين: "هالاند قتل المتعة"، في إشارة إلى قدرة النرويجي على حسم المباريات لصالح فريقه.

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