دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، إن مجموعة الأخضر في نهائيات كأس العالم 2022 صعبة للغاية، مؤكداً على ضرورة التمتع بالطموح والإيمان بفرص الفريق.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات: الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

تحدّث هيرفي رينارد لموقع "فيفا" الرسمي عن مجموعة الأخضر في مونديال قطر، قائلاً: "لدينا مجموعة صعبة للغاية، المكسيك أحد المنتخبات العشرة الأوائل في التصنيف العالمي، والأرجنتين في مركز أعلى، وهو إحد الفرق المرشحة لنيل اللقب، وبولندا استثنائية، إذ أن هدافهم هو روبرت ليفاندوفسكي، ولديهم مجموعة مميزة من اللاعبين".

وأضاف رينارد: "لكن عندما تكون مدرباً أو لاعب كرة قدم تحلم بالتأهل لكأس العالم لتلعب أمام هؤلاء، عليك الاستعداد جيداً لأنها بطولة ضخمة، وعليك أن تكون في حالة ذهنية قوية".

وعن حظوظ الفريق، قال مدرب المنتخب السعودي: "ليس هناك حد في كرة القدم، عليك أن تؤمن أن الحظ سيقف إلى جوارك وأن تصنع حظك بنفسك، ولا تدخر جهداً، افعل كلّ ما في وسعك، واستعد بالطريقة الصحيحة، وقلل الأخطاء في كلّ جانب، وبعد ذلك بقليل من النجاح لما لا؟..هذه هي كرة القدم، أو كما يقال في السعودية: إن شاء الله".

وعن إمكانية تكرار إنجاز مونديال 1994 بوصول الأخضر للدور الثاني، قال هيرفي رينارد: "عندما تصل إلى دور الـ 16 فلا بدّ أنّك قدّمت مستويات طيبة، لذلك على كلّ لاعب حالي أن يضع ذلك في رأسه، على الرغم من أنّنا في مجموعة صعبة للغاية، لكن يجب أن نتمتع بالطموح، فالذهاب إلى كأس العالم دون طموح هو أمر لا معنى له، علينا أن ندفع أنفسنا ونؤمن بفرصنا وندفع أنفسنا لأبعد مدى".

وأوضح رينارد أن اللاعبين السعوديين: "يشبهون لاعبي كرة القدم من دول شمال أفريقيا كثيراً، مثل الجزائر ومصر والمغرب وتونس، كلّها فرق لديها لاعبين موهوبين جداً على المستوى الفني، وقادرين على تقديم كرة قدم جميلة".

وأشاد مدرب المنتخب السعودي بالثنائي سالم الدوسري وسلمان الفرج، قائلاً: "إنّهما أحد أفضل اللاعبين في المنتخب السعودي، الآن سأضعهما تحت الضغط للعب بشكل جيد على المستوى الدولي، هذه قصة أخرى، سيتعيّن عليهما الاستعداد ومساعدة بقية الفريق من أجل تحقيق نتائج رائعة".

يذكر أن المنتخب السعودي يفتتح مشواره في نهائيات كأس العالم بمواجهة الأرجنتين، يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ثمّ بولندا والمكسيك.