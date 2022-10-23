أرسين فينغر: المنتخب السعودي سيقدم مستويات قوية في كأس العالم

نشر الأحد ، 23 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الفرنسي أرسين فينغر، أسطورة التدريب، ورئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في "فيفا" إن المنتخب السعودي سيقدّم مستويات قوية أمام منافسيه، في نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر، نهاية العام الجاري.

ويقع الأخضر السعودي في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

وتحدّث أرسين فينغر عقب جلسة الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أهمية تعليم اللاعب الناشئ وأدوار اللاعبين، عصر الأحد، قائلاً: "المنتخب السعودي في مجموعة صعبة في مونديال قطر 2022، لكني أعتقد أنّهم سيقدّمون مستويات قوية أمام منتخبات المجموعة".

وأضاف فينغر: "السعوديون موهبون في مجال كرة القدم، وكلّ الأصداء الّتي وصلتني عن المنتخب السعودي إيجابية جداً".

وتابع مدرب أرسنال الإنجليزي السابق: "لقد قمتُ بتحليل وضع كرة القدم في 105 بلدان، وتبيّن أن البلدان الأعلى ترتيبًا في قائمة الاتحاد الدولي لكرة القدم هي البلدان ذات برامج التعليم المميزة للاعبين الناشئين".

وأتمّ فينغر: "يجب على مدربي كرة القدم أن يعلمون أن اللاعبين ليسوا موجودين فقط لتنفيذ الأوامر، بل هم موجودين للسماح لهم بتحليل الموقف داخل أرضية الملعب، ومن ثمّ اتخاذ القرار المناسب".

ويستعد المنتخب السعودي في الوقت الحالي لنهائيات كأس العالم من خلال معسكر خارجي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يتخلله عدد من المباريات الودية.