نشر الأحد ، 23 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرمت الإصابة عددًا من اللاعبين من الالتحاق بصفوف منتخباتهم الوطنية، في نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر، بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول المقبلين.

وتلقت المنتخبات ضربات موجعة بعد أن افتقدت لأبرز لاعبيها، إذ كان مُدِيروها الفنيون يعوّلون كثيرًا على خدماتهم.

نستعرض فيما يلي أبرز 5 لاعبين سيغيبون عن مونديال قطر 2022:

لاعب الوسط نغولو كانتي

يغيب متوسط الميدان عن صفوف منتخب فرنسا، إذ تقرر أن يخضع لعملية جراحية ستبعده عن الملاعب 4 أشهر، عقب تعرّضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ.

لعب كانتي دورًا بارزًا في تتويج "الديوك" باللقب عام 2018.

المهاجم ديوغو جوتا

لن يذهب مع رفاق كريستيانو رونالدو إلى قطر، بعد معاناته من آلام في ربلة الساق، سيحتاج لأشهر من الزمن للتعافي.

لعب جوتا 29 مباراة دولية مع منتخب البرتغال، سجّل خلالها 10 أهداف.

المدافع رونالد أراوخو

سيغيب عن منتخب الأوروغواي، بعد أن خضع لعمل جراحي، عقب تعرّضه لإصابة قوية في وتر إحدى عضلات الساق اليمنى.

خاض أراوخو 12 مباراة دولية.

الظهير رييس جيمس

لن ينضمّ لتشكيلة غاريث ساوثغيت، سيحتاج لثمانية أسابيع من أجل التعافي، بعد تعرّضه لإصابة في الركبة.

وشارك في 15 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.

المهاجم خيسوس مانويل كورونا

سيفتقد منتخب المكسيك لخدماته، بعد تأكد غيابه حتّى مطلع العام المقبل، عقب إصابته في الشظية اليسرى وتمزق في أربطة الكاحل.

ولعب 71 مباراة دولية، سجّل خلالها 10 أهداف.

وتهدد الإصابة لاعبين آخرين بالغياب عن نهائيات كأس العالم، منهم: الفرنسي بول بوغبا والأرجنتيني باولو ديبالا والفرنسي رافاييل فاران.

وحرص بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على نصيحة اللاعبين الآخرين لتجنب الإصابة، إذ قال لوسائل الإعلام عقب مباراة الفريق مع برايتون: "عندما تكون مركزًا لا تتعرض للإصابة، عندما يكون لديك التزام لا يصدق وتركز على ما عليك القيام به، فإنك لن تتعرّض للإصابة".

وأتمّ غوارديولا: "عندما تشتت انتباهك ستتعرّض للإصابة، سوف تصاب عندما لا تكون جاهزاً".