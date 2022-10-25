"حطها في التسعين".. هدف لاعب تشيلسي يخطف الأنظار في دوري أبطال أوروبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل الكرواتي ماتيو كوفاسيتش هدفاً خطف من خلاله الأنظار، في مواجهة فريقه تشيلسي الإنجليزي وريد بول سالزبورغ النمساوي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا 2023/2022.

وفاز "البلوز" على النادي النمساوي بهدفين لواحد، على أرض الأخير، ليحقق الفريق فوزه الثالث في مسابقة التشامبيونزليغ، في الموسم الجاري، في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط.

وجاء هدف ماتيو كوفاسيتش بطريقة جميلة للغاية، في الدقيقة 23 من زمن المباراة، إذ سدد كرة قوية من على خط منطقة الجزاء، لتسكن الشباك على يمين حارس المنافس.

أثار هدف اللاعب الكرواتي تفاعلاً في موقع تويتر، إذ تداوله مغرّدون على نطاقٍ واسع ووصفونه بالهدف "العالمي".

يُعتبر هذا هو الهدف الأول لماتيو كوفاسيتش (28 عامًا) في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد أن لعب أولى مبارياته بقميص تشيلسي في المسابقة الأوروبية بنسختها الحالية.

نستعرض فيما يلي أبرز ردود الفعل على هدف كوفاسيتش: