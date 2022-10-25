أوناي إيمري يعود إلى "البريميرليغ".. ويتولى قيادة أستون فيلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، يوم الاثنين، تعيين أوناي إيمري مديرا فنيا للفريق، قادما من نادي فياريال الإسباني، خلفا للمدرب المُقال ستيفن جيرارد.

وقال أستون فيلا، في بيان، إن إيمري سيتولى قيادة الفريق في المرحلة المقبلة، بدءا من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بعد اكتمال إجراءات تصريح العمل.

ويعاني أستون فيلا من سوء النتائج في الآونة الأخيرة، في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، إذ فاز في 3 مباريات فقط، وتعادل في مثلهم، مقابل الخسارة في 6، ليقع الفريق في المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.

وعاد المدرب الإسباني إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ سبق وأن قاد نادي أرسنال بين يوليو/ تموز عام 2018 ونوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019.

وقاد إيمري "الجانرز" في 78 مباراة، تغلب في 43 مباراة وخسر في 20، فيما تعادل في 15، وحقق مع الفريق وصافة بطولة الدوري الأوروبي موسم 2019/2018.

وأشرف أوناي إيمري على تدريب عددا من الأندية مثل: فالنسيا وإشبيلية وألميريا وفياريال في إسبانيا، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وسبارتاك موسكو الروسي.

وحصد إيمري (50 عاما) ألقاب عدة طوال مسيرته التدريبية، كان منها: الدوري الأوروبي والدوري الفرنسي وكأس فرنسا، إضافة إلى أنه وصل مع فياريال إلى المربع الذهبي في مسابقة دوري أبطال أوروبا العام الماضي.