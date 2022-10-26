نشر الأربعاء ، 26 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – صنع الموهبة البرازيلية الصاعدة، إيندريك فيليبي، إنجازا بعد أن أصبح أصغر لاعب سنا يسجل للفريق الأول في نادي بالميراس عبر التاريخ، في الوقت الذي بدأت أندية أوروبا الكبرى الصراع من أجل الحصول على خدماته.

ولعب إيندريك فيليبي مع بالميراس في مباراة الفريق أمام أتلتيكو باراناينسي في الدوري البرازيلي إذ دخل بديلا في المباراة.

ونجح النجم البرازيلي الصاعد بتسجيل الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 70 من عمر المواجهة التي انتهت بثلاثية مقابل هدف وحيد لصالح فريقه.

وأصبح إيندريك أصغر لاعب في التاريخ يسجل للفريق الأول في بالميراس، إذ يبلغ من العمر 16 عاما و3 أشهر و4 أيام.

واحتفل النادي باللاعب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، ونشر تغريدة حملت جملة "لا تحاول صناعة التاريخ"، حسب تعبير النادي.

ونشرت صحف إنجليزية تقارير حول اهتمام نادي تشيلسي بضم اللاعب بعد أن تحدثت الصحف على مدار الأسابيع الماضية عن اقتراب ريال مدريد من حسم الصفقة وسط تقارير عن تراجع برشلونة في السباق لضم اللاعب.

وكشف الصحفي الإيطالي المختص بسوق الانتقالات، فابريزيو رومالنو عن قيمة فسخ عقد اللاعب البرازيلي والتي بلغت 60 مليون دولار.