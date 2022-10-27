نشر الأربعاء ، 26 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- زاد نادي بايرن ميونخ الألماني من أوجاع نظيره برشلونة الإسباني، بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما على أرضية ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع الخامس في دوري أبطال أوروبا (التشامبيونزليغ).

وتناوب على تسجيل ثلاثية "البافاري" كل من: إريك تشوبو-موتينغ وساديو ماني وبنيامين بافارد، ليلحق الهزيمة الثالثة في "الفريق الكتالوني".

وودع نادي برشلونة مسابقة (التشامبيونزليغ) للمرة الثانية على التوالي، ليهبط للدوري الأوروبي، عقب وقوعه في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط فقط.

وفي ذات منافسات الأسبوع، تغلب نادي ليفربول الإنجليزي بثلاثية نظيفة على نادي أياكس الهولندي، في مباراة شهدت تسجيل النحم المصري محمد صلاح هدفا وصناعة آخر.

وتأهل "الريدز" إلى الدور الثاني عقب احتلاله وصافة المجموعة الأولى، برفقة المتصدر نادي نابولي الإيطالي، الذي هزم بثلاثة أهداف نادي رينجرز الإسكتلندي.

وتعثر نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي أمام نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وكذلك أتلتيكو مدريد الإسباني أمام باير ليفركوزن الألماني بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ليودّع المسابقة من دور المجموعات.

وتفوّق إنتر ميلان الإيطالي على فيكتوريا بيلزن التشيكي برباعية بيضاء، وبذات النتيجة هزم نادي بورتو البرتغالي نظيره كلوب بروج البلجيكي، بينما انتصر آينتراخت فرانكفورت الألماني على مارسيليا الفرنسي بهدفين لواحد.