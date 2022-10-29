دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال هتان باهبري، مهاجم المنتخب السعودي، إن فريقه لن يذهب إلى قطر لمجرد المشاركة في بطولة كأس العالم 2022، المقرر إقامتها بين نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول المقبلين.

ووقع الأخضر في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

تحدّث هتان باهبري لموقع "فيفا" الرسمي، قائلاً: "لن نأتي (إلى قطر) لمجرد المشاركة، مع كلّ مشاركة جديدة يكون لدينا دافع لتقديم المزيد، علينا تحقيق شيء ما لأجل السعودية"، مُضيفاً: "حضور الجمهور السعودي يعطينا حقاً دافعاً كبيراً، سيكونوا في كلّ مكان".

وعن منافسي منتخب بلاده، قال باهبري: "الأرجنتين فريق يمتلك لاعبين من الطراز العالمي، وعلى رأسهم ليونيل ميسي، فيما بولندا لديها الهدّاف الأهم في العالم (روبرت ليفاندوفسكي)، بينما المكسيك لديهم حارس مرمى جيد".

وتابع باهبري: "أمتلك الخبرة اللازمة للنسخة القادمة من كأس العالم، لكني لست أول لاعب من المجموعة شارك في البطولة، لدينا لاعبين آخرين يمتلكون خبرة المونديال، وآمل أن ننجح في نقل خبراتنا للاعبين الآخرين الذين لم يحظوا بتلك التجربة من قبل، وأتمنى أن نكون على قدر التوقعات".

وعن إمكانية حمله شارة القيادة في مونديال 2022، قال مهاجم المنتخب السعودي: "إن شاء الله يحدث ذلك، هو سبب كافٍ للشعور بالفخر والسعادة، في الواقع، نحن جميعاً نُكمل بعضنا البعض، والأمر لا يتعلق بلاعب واحد ليكون القائد، نحن جميعاً شخص واحد ونستطيع أن نفعلها".

وأكد باهبري أن كرة القدم في السعودية: "مهمة جدًا بالطبع، وهي اللعبة الأولى في البلاد".

وكان هتان باهبري (30 عامًا) قد عاد لصفوف الأخضر في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تألقه مع نادي الشباب، وشارك في المباريات الأخيرة للفريق، سواء في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، أو في المباريات الودّية.