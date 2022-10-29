تركي آل الشيخ يعلن إقامة مباراة بين ألميريا ونادٍ سعودي.. والأخير يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن إقامة مباراة ودية بين فريقه والنصر السعودي، في العاصمة السعودية الرياض، خلال ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقال آل الشيخ عبر حسابه في تويتر: "تم الاتفاق إن شاءالله بين نادي النصر وألميريا على مباراة يوم ٩ ديسمبر بإذن الله في الرياض".

من جانبه، غرّد مسلّي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر: "الله يحيي الأسود"، إذ يلقب نادي ألميريا بذلك.

وتعود ملكية ألميريا الإسباني إلى تركي آل الشيخ، بعد أن استحوذ على الفريق في أواخر عام 2019.

وسبق لنادي ألميربا أن لعب مباراة ودّية مع نادي الهلال السعودي، انتهت بفوز الأخير بهدفين لواحد، على أرضية ملعب "بيرنلي" في إنجلترا، خلال أغسطس/ آب الماضي، قبل انطلاق منافسات موسم 2023/2022.

في سياق متصل، تغلّب ألميريا على نظيره سيلتا فيغو بثلاثة أهداف لواحد، مساء السبت، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر في مسابقة (لا ليغا).

ووصل ألميريا للفوز الرابع في الدوري الإسباني، هذا الموسم، ليقع في المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة.