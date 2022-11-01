أوكرانيا تطالب باستبعاد إيران من مونديال قطر

(CNN)-- أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، يوم الاثنين، أنه سيقدم التماسا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) باستبعاد منتخب إيران من بطولة كأس العالم 2022 التي تقام في قطر خلال نوفمبر/تشرين ثاني.

وقال الاتحاد الأوكراني إنه قرر المطالبة باستبعاد المنتخب الإيراني بناء على "تاريخ إيران في انتهاكات حقوق الإنسان وتورطها في الغزو الروسي لأوكرانيا".

وإذا تم استبعاد إيران من المنافسة، يمكن لأوكرانيا أن تكون الفريق البديل بسبب نتائج التصفيات.

وأضاف الاتحاد في البيان بشأن اتخاذ القرار بتقديم الالتماس إلى الفيفا: "قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد اتخاذ القرار مع الأخذ في الاعتبار المعلومات الإعلامية حول الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في إيران، والتي قد تنتهك مبادئ ومعايير الفيفا الأساسية، مع مراعاة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 بشأن فرض العقوبات، وكذلك التورط المحتمل لإيران في العدوان العسكري لروسيا على أوكرانيا".

كما دعا بيان إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة" ضد الاتحاد الروسي لكرة القدم باستبعاده من الفيفا.

ورفض الفيفا التعليق على الإعلان عندما تواصلت معه شبكة CNN، فيما لم يرد الاتحاد الأوكراني على سؤال بشأن عن ما إذا كان قد تم تقديم الطلب إلى الفيفا بالفعل أم لا.

يذكر أن بطولة كأس العالم ستنطلق في 20 نوفمبر، وستكون أول مباراة لإيران ضد إنجلترا في 21 نوفمبر.