مدرب السعودية السابق يوجه رسالة لتركي آل الشيخ.. فكيف ردّ عليه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب المدرب الأرجنتيني السابق لمنتخب السعودية، خوان أنتونيو بيتزي، عن شكره لرئيس الهيئة العامة للرياضة سابقا ورئيس الهيئة العامة للترفيه حاليا، تركي آل الشيخ، على الدعم الذي وفّره له خلال مدة توليه منصب مدرب "الأخضر".

وقال بيتزي في حوار مع قناة "العربية" السعودية: "أود أن أتوجه بالشكر للسيد تركي آل الشيخ على المعاملة الطيبة التي تلقيتها ورئيس الاتحاد"، في إشارة إلى عادل عزت رئيس اتحاد كرة القدم السعودي سابقا.

وأوضح المدرب الأرجنتيني سبب شكره لهذين الرجلين بالقول: "لأن كل ما طلبناه في ذلك الوقت من وزير الرياضة خصوصا كان يُلبى، فكل ما طلبناه من إمكانيات من معسكرات خارج المملكة، وفروها لنا بدون مشاكل".

ورد تركي آل الشيخ على حديث المدرب الأرجنتيني عبر إعادة نشر المقطع الذي يتحدث فيه عنه وعلق عليه بالقول: "شكرا بيتزي".

وكان بيتزي قد قاد المنتخب السعودي في كأس العالم 2018، حين ودّع "الأخضر" البطولة من الدور الأول بعد أن خسر من روسيا وأوروغواي وفاز على مصر.