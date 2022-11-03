منتخب ألمانيا يتلقى "ضربة موجعة" ويفتقد مهاجمه في كأس العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي لايبزيغ الألماني، الخميس، غياب مهاجم الفريق تيمو فيرنر عن المستطيل الأخضر حتّى نهاية عام 2022، بسبب الإصابة في الكاحل، ليتأكد عدم مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم المقرر انطلاقها في قطر في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وذكر حساب نادي لايبزيغ الألماني على تويتر أن "تيمو فيرنر تعرّض لإصابة في الكاحل الليلة الماضية في الفوز على شاختار، وأظهرت الفحوصات الّتي أجريت اليوم في لايبزيغ أنّه أصيب للأسف بتمزق في الرباط المتلازمي في كاحله الأيسر، وبالتالي سيغيب حتّى نهاية عام 2022".

وكان فيرنر قد تعرّض للإصابة في الدقيقة الـ19 من زمن مباراة لايبزيغ وشاختار دونيتسك الأوكراني، أمس الأربعاء، بعد تدخل قوي من لاعب المنافس تسبب في التواءٍ على مستوى الكاحل، قبل أن يخرج من أرضية الملعب.

وسيفتقد منتخب ألمانيا لخدمات المهاجم تيمو فيرنر في مونديال قطر 2022، إذ كان من ضمن الخيارات الأساسية في تشكيل المدير الفني للفريق هانز فليك.

وشارك فيرنر (26 عاماً) في 55 مباراة دولية، سجّل خلالها 24 هدفاً. ويفتتح المنتخب الألماني مشواره في نهائيات كأس العالم بمواجهة اليابان، يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ثمّ إسبانيا وكوستاريكا.