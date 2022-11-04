أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – حثّ الاتحاد الدولي لكرة القدم الدول المشاركة في كأس العالم 2022 على التركيز على كرة القدم عندما تبدأ البطولة بقطر في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأكد فيفا لـCNN أن الرسالة التي وقّعها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو، والأمينة العامة للاتحاد، فاطمة سمورا، أُرسلت إلى الدول الـ32 المشاركة في الحدث العالمي دون أن يكشف عن محتواها.

ونشرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية تقريرًا قالت فيه إنها اطلعت على الرسالة التي جاء فيها "رجاء، لنركز الآن على كرة القدم".

وجاء في الرسالة أيضا: "نعلم أن كرة القدم لا تعيش في الفراغ لكننا ندرك أيضًا بنفس الدرجة أن هناك الكثير من التحديات والصعوبات ذات الطبيعة السياسية حول العالم".

وأردف الفيفا: "رجاء لا تسمحوا لكرة القدم أن تنجر إلى المعركة الأيديولوجية أو السياسية الموجودة حاليا".

وجاءت الرسالة بعد احتجاجات من جانب الفرق المشاركة في البطولة حول معاملة العمال المهاجرين في قطر والمخاوف حول حقوق المثليين في الدولة الخليجية.

وأكد متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي لـCNN تلقي هذه الرسالة دون أن يكشف عما جاء فيها.