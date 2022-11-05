دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تلاحق الإصابات لاعبي منتخب إنجلترا، قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر، بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ويقع "الأسود الثلاثة" في المجموعة الثانية في نهائيات مونديال قطر، إلى جانب منتخبات: الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وويلز.

وكان نادي تشيلسي الإنجليزي قد أعلن، السبت، عن تعرّض ظهير أيسر منتخب إنجلترا بن تشيلويل لإصابة كبيرة، ليرتفع عدد الإصابات في صفوف "الأسود الثلاثة" إلى 5 إصابات.

وأصدر "البلوز" بيانًا عبر موقعه الرسمي، قال من خلاله: "بعد الإصابة التي تعرّض لها في مباراتنا الأخيرة ضد دينامو زغرب الكرواتي (في دوري أبطال أوروبا)، خضع بن تشيلويل لفحص أوتار الركبة"، مُضيفًا: "تظهر النتائج أن بن تعرّض لإصابة كبيرة، ومن المتوقع للأسف أن يغيب عن كأس العالم، سيبدأ اللاعب الآن برنامج إعادة التأهيل مع القسم الطبي بالنادي".

ويُعد بن تشيلويل أحد الركائز الأساسية في تشكيل المدير الفني غاريث ساوثغيت، وسبق أن شارك في 17 مباراة دولية، سجّل خلالها هدفاً واحدًا.

تعتبر إصابة بن تشيلويل (25 عامًا) هي الإصابة الخامسة في صفوف منتخب إنجلترا، بعد رييس جيمس وكايل ووكر وبوكايو ساكا وكالفين فيليبس.