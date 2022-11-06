دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت لقطات مُصورة دخول البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي مانشستر يونايتد، في شجار مع تايرون مينغز، لاعب نادي أستون فيلا، خلال مواجهة الفريقين مساء الأحد، ضمن الجولة الخامسة عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحاول تايرون مينغز (29 عامًا) إسقاط رونالدو خلال مراقبته في داخل منطقة الجزاء، مما أثار غضب كريستيانو، ذلك في الدقيقة 60 من زمن المباراة، قبل أن يقوم حكم الساحة أنتوني تايلور بإشهار البطاقة الصفراء في وجههما.

وشهدت المباراة أكثر من مشادة بين المهاجم البرتغالي والمدافع الإنجليزي، إذ توترت الأجواء بين الطرفين.

وكان أستون فيلا قد تغلّب على ضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لواحد، ليحقق فوزه الرابع في مسابقة (البريميرليغ) هذا الموسم، فيما ألحق الخسارة الرابعة بـ "الشياطين الحمر".

وشارك رونالدو (37 عامًا) بشكل أساسي في المباراة، وحمل شارة القيادة، إلا أنه أخفق في المساهمة التهديفية، سواء بالتسجيل أو الصناعة.