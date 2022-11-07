إيران: اللاعبون المحتجون خلال بطولة دولية سيتم "التعامل معهم"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعهد الاتحاد الإيراني لكرة القدم الشاطئية بالتعامل مع اللاعبين الذين أظهروا تضامنهم مع المحتجين الإيرانيين خلال بطولة دولية هذا الأسبوع.

فازت إيران ببطولة كأس القارات للكرة الشاطئية، التي انعقدت في دبي، على البرازيل في المباراة النهائية، الأحد ، بعد أن سجل سعيد بيرمون هدف الفوز.

بعد التسجيل، قام بيرامون بتقليد قص شعره، وهي خطوة تشير إلى دعم الاحتجاجات على مستوى البلاد في البلاد للمطالبة بمزيد من الحريات للمرأة، بعد وفاة امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا، في حجز الشرطة بعد القبض عليها بزعم ارتدائها الحجاب بشكل غير لائق.

قبل بدء المباراة النهائية، شُوهد اللاعبون الإيرانيون وهم لا يغنون حيث عزف النشيد الوطني الإيراني.

وقال بيان نُشر في اتحاد الكرة الإيراني: "الأشخاص الذين لم يلتزموا بأخلاقيات المهنة والرياضة... سيتم التعامل معهم وفقًا للوائح".

وجاء في البيان أنه "وفقا للوائح الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقانون الأخلاق الأولمبية وقواعد الفيفا، يجب تجنب السلوك السياسي في الملاعب الرياضية".

يُزعم أن مقطع فيديو نُشر على "بي بي سي فارسي" يُظهر منع الصحفيين من التحدث إلى المنتخب الوطني عند عودتهم إلى مطار الإمام الخميني في طهران. لم تتمكن شبكة CNN من التحقق من الفيديو.

والشهر الماضي، شاركت الناز ركابي، 33 عامًا، دون حجاب في بطولة آسيا للاتحاد الدولي للتسلق الرياضي في سيول. انتشرت مقاطع فيديو لها وشعرها على شكل ذيل حصان أثناء المنافسة على وسائل التواصل الاجتماعي.

لاعب كرة اليد، سجاد استيكي، وقائد الرجبي للسيدات فريشته ساراني، والمبارز مجتبى عابديني شورماستي، ومهاسا صادقي لاعبة التايكوندو، تركوا فرقهم الوطنية احتجاجًا.

وأعرب المصارع السابق الذي يحظى باحترام كبير والفائز بالميدالية الذهبية الأولمبية، رسول خادم، عن دعمه لجميع الرياضيين الذين اتخذوا إجراءات.