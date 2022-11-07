حكم مونديالي يُشهر 10 بطاقات حمراء في نهائي أرجنتيني مُثير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهد نهائي كأس الأبطال الأرجنتيني لكرة القدم بين نادي بوكا جونيورز ونظيره راسينغ إشهار حكم المباراة فاكوندو تيلو 10 بطاقات حمراء بوجه لاعبي الفريقين.

وحسم راسينغ اللقب لصالحه بعد الفوز على بوكا جونيورز بهدفين لواحد، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي.

وقام الحكم فاكوندا تيلو في البداية بطرد سيباستيان فيلا، لاعب بوكا جونيورز، وويوهان كاربونيرو، لاعب راسينغ، بعد مشادة بينهما عند الدقيقة 95 من زمن المباراة، ثمّ طُرِدَ اللاعب ألان فاريلا في الدقيقة 100.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله مسيطراً على نتيجة المباراة، وحتّى الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، قبل أن ينجح اللاعب كارلوس ألكاراز بإحراز هدف الفوز لراسينغ.

واحتفل كارلوس ألكاراز بالهدف أمام جماهير المنافس لوقتٍ طويل، مما أغضب لاعبي بوكا جونيورز، لتنشب مشاجرة بين لاعبي الفريقين، أدت إلى 7 حالات طرد، ليصل العدد الكلي من البطاقات الحمراء إلى 10، بـ 7 بطاقات لنادي بوكا جونيورز و 3 لنظيره راسينغ.

ويُعد الحكم فاكوندو تيلو أحد حكام مونديال قطر 2022، والّذي ينطلق يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.