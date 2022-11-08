دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغردون مع لقطة تسديدة لاعب ريال مدريد، الأوروغوياني فيدريكو فالفيردي، التي دخلت إلى شرفة منزل مجاور لملعب مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو مساء الإثنين.

وسدد فالفيردي كرة في الشوط الثاني ارتطمت بقدم أحد مدافعي رايو وخرجت خارج الملعب لتدخل إلى شرفة أحد المباني المطلة على ملعب المباراة.

وأثارت اللقطة تفاعلا واسعا على موقع تويتر الثلاثاء إذ وصفها البعض بأنها "لقطة الموسم".

وظهر سكان المنزل الذي دخلته كرة فالفيردي وهم يحملون الكرة وسط تصفيقات من جانب جمهور الفريق المضيف.

وعُرف اللاعب الأوروغوياني هذا الموسم بقوة تسديداته إذ حسم العديد من المباريات بأهداف نتيجة تسديدات قوية من خارج المنطقة.

وخسر ريال مدريد اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليفرط بصدارة الدوري الإسباني لصالح غريمه التقليدي برشلونة الذي سيلعب في وقت لاحق الثلاثاء أمام أوساسونا وأمامه فرصة توسيع الفارق بصدارة الدوري إلى 5 نقاط مؤقتا قبل توقف المباريات مع بدء كأس العالم.