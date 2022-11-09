سفير مونديال قطر يرد على الجدل حول تصريحاته بشأن "ضرر المثلية"

مدرب إنجلترا يعلق لـCNN على كأس العالم في قطر وحقوق العمّال.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال سفير كأس العالم في قطر 2022 واللاعب السابق، خالد سلمان، إن تصريحاته لإحدى وسائل الإعلام الألمانية تم أخذها "خارج السياق المقصود"، مؤكدًا ترحيب بلاده بالجميع، بما في ذلك المثليين، طالما "يحترم ثقافتنا وقوانينا يا هلا ويا مرحبا فيه".

وظهر سلمان في مقطع فيديو متداول، للرد على ما أثير حول ما قاله عن المثلية في مقابلة مع قناة "ZDF" الألمانية، قائلا: "كنت صريحًا في كل شىء وعبّرت عن رأيي ومعتقداتي، لكن للأسف أخذوا اللي قولته خارج السياق اللى كنت أقصده".

وأضاف سلمان أنه بالنسبة لـ"الموضوع اللي تم تداوله عن المثليين، قلت الجميع مرحب فيه مثل ما الدولة قالت، مادام يحترم ثقافتنا وقوانينا يا هلا ويا مرحبا فيه".

وتابع: "سألني (الصحفي) على الكحول والمسكرات قلت لها ضرر كبير على العقل، واستخدم هذه العبارة على موضوع ثاني عن المثليين، قوّلني شىء ما قلته، بناها على النية المبيتة للصحفي".

واختتم سفير مونديال قطر تصريحاته، بقوله: "أنا أفتخر أنني مسلم، بهذا الدين الحنيف ووطننا الغالي، ولا أرضى أن يتم استخدامي كجزء من الحملات المعادية لدولتنا... يا هلا ويا مرحبا بالجميع".

وأُجريت المقابلة قبل أقل من أسبوعين على انطلاق البطولة، وأوقفها على الفور مسؤول في اللجنة المنظمة لكأس العالم.

كان سلمان قال في مقابلته مع القناة الألمانية إنه "حرام" أن يكون المرء مثلي الجنس في الشريعة الإسلامية.

وسلمان لاعب قطري لعب بين الثمانينات والتسعينات وشارك في الألعاب الأولمبية عام 1984 في لوس أنجلوس، وتم اختياره كأحد سفراء البطولة.

وستستضيف قطر كأس العالم بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول. وتعرضت فكرة منحها حق استضافة المونديال لانتقادات لاذعة بسبب وضع حقوق الإنسان ومعاملة العمال الأجانب.