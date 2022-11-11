دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن مدرب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، قائمة منتخب بلاده المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر، الجمعة، والتي تأكد فيها مشاركة مهاجم نادي روما باولو ديبالا.

وضمت القائمة في مركز حراسة المرمى كل من: إيميليانو ماريتينيز (أستون فيلا) وجيرونيمو رولي (فياريال) وفرانكو أرماني (ريفير بليت).

أما في خط الدفاع فاستدعى سكالوني كل من: ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد) وغونزالو مونتييل (إشبيلية) وكريستيان روميرو (توتنهام) وجيرمان بيزييا (ريال بيتيس) ونيكولاس أوتاميندي (بنفيكا) وليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد) وماركوس أكونيا (إشبيلية) ونيكولاس تاغليافيكو (ليون) وخوان فويث (فياريال).

وعلى مستوى وسط الملعب، ضمت القائمة كل من: رودريغو دي بول (أتلتيكو مدريد) وليانردو باريديس (يوفنتوس) وأليكسيس ماك أليستر (برايتون) وغيدو رودريغيز (ريال بيتيس) وأليخاندرو غوميز "بابو" (إشبيلية) وإنزو فيرنانديز (بنفيكا) وإيزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن).

وفي الهجوم جاءت الأسماء الآتية في القائمة: ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) وباولو ديبالا (روما) وأنخيل دي ماريا (يوفنتوس) ولاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) وجوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) ونيكولاس غوزاليس (فيورنتينا) وخواكين كوريا (إنتر ميلان).

وكانت قد حامت الشكوك حول مشاركة ديبالا في كأس العالم بعد تعرضه لإصابة قبل أسابيع قليلة في الدوري الإيطالي لكنه استعاد لياقته وكذلك كان الحال بالنسبة لدي ماريا.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب الأرجنتيني مبارياته في البطولة بلقاء السعودية في 22 نومفبر/تشرين ثاني الجاري، في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا المكسيك وبولندا.