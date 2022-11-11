بلاتر ينتقد إنفانتينو بسبب موقفه من إيران: لا يمتلك الشجاعة الكافية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – يعتقد الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، سيب بلاتر، أن منتخب إيران يجب أن يُمنع من المشاركة في كأس العالم في قطر، بسبب تعامل السلطات الإيرانية مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع على خلفية موت مهسا أميني أثناء احتجازها من جانب شرطة الأخلاق، حسب تصريحات نقلتها صحيفة "Blick" السويسرية وموقعها الإلكتروني عن الرئيس السابق لفيفا.

وأظهرت "Blick" مقطع فيديو لبلاتر مساء الخميس خلال حديث له في مقر الصحيفة، حينما أجاب على سؤال من أحد الصحفيين قيل فيه: "لو كنت لا تزال رئيسا للفيفا اليوم، هل كنت ستسمح لإيران، التي تقتل اليوم النساء اليافعات في الشوارع، وترسل أسلحة لروسيا لكي تهاجم أوكرانيا، باللعب في كأس العالم؟".

وأجاب بلاتر قائلا: "لا"، وأضاف بالقول إنه يعتقد أن رئيس فيفا الحالي، جياني إنفانتينو، يفتقر للشجاعة لاتخاذ موقف ضد إيران.

وتابع الرئيس السابق لفيفا قائلا عن إنفانتينو: "يواجه مشاكل في إنشاء صندوق مع القطريين للعمال الذين ماتوا في أعمال إنشاءات البنية التحتية، أعتقد أن هذه الخطوة يجب أن تصدر عن شخص يمتلك الشجاعة في الاتحاد الدولي، لأن إنفانتينو لا يمتلك الشجاعة حتى لتقديم جواب للصحفيين"، حسب قوله.

وأصدر بلاتر، البالغ من العمر 86 عاما، هذه التصريحات قبل أقل من أسبوعين على انطلاق كأس العالم 2022 في قطر في 20 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري.