قائمة المنتخب السعودي لكأس العالم 2022 في قطر.. من سيمثل "الأخضر"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن المنتخب السعودي عن قائمة اللاعبين الـ26 الذين سيشاركون في كأس العالم 2022 في قطر، الجمعة، حسب اختيارات المدرب الفرنسي إيرفي رينارد.

وضمت القائمة كل من: محمد العويس ومحمد الربيعي ونواف العقيدي في مركز حراسة مرمى "الأخضر" في المونديال.

أما في خط الدفاع، فجاء في القائمة كل من: ياسر الشهراني وحسان تمبكتي وسعود عبدالحميد وعبدالله مادو وعلي البليهي وعبدالإله العمري وسلطان الغنام ومحمد البريك وناصر الدوسري.

وفي خط الوسط، اختار رينارد عبدالله عطيف وعبدالإله المالكي ورياض شراحيلي وعلي الحسن وسلمان الفرج ومحمد كنو وسامي النجعي.

وفي الهجوم ضمت القائمة كل من سالم الدوسري وفهد المولد وفراس البريكان وهتان باهبري وعبدالرحمن العبود وهيثم عسيري وصالح الشهري.

وسيستهل "الأخضر" مشواره في كأس العالم بلقاء الأرجنتين قبل أن يواجه بولندا والمكسيك في المجموعة الثالثة.