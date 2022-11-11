استبعاد سيرخيو راموس ودي خيا.. قائمة إسبانيا لمونديال قطر تُثير جدلاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن قائمة الفريق النهائية لبطولة كأس العالم، المقرر إقامتها في قطر بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.

وضمّت قائمة "الماتادور" 26 لاعباً، على رأسهم سيزار أزبيليكويتا وسيرجيو بوسكيتس وألفارو موراتا، فيما شهدت استبعاد المدافع سيرخيو راموس، والحارس دافيد دي خيا.

وكان راموس (36 عاماً) قد شارك في 12 مباراة مع نادي باريس سان جيرمان، في مسابقة الدوري الفرنسي، هذا الموسم، صنع خلالها هدفاً واحداً، بينما خاض دي خيا (32 عاماً) 13 مباراة مع نادي مانشستر يونايتد، في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد تمكّن من الخروج بشباك نظيفة في 5 مباريات.

وأثارت قائمة منتخب إسبانيا النهائية لمونديال قطر جدلاً، إذ رفض عدد من جماهير كرة القدم استبعاد سيرخيو راموس الّذي يمتلك برصيده 180 مباراة دولية، ودافيد دي خيا صاحب الـ 45 مباراة دولية.

وشهدت القائمة أيضا استبعاد لاعب وسط نادي ليفربول الإنجليزي، تياغو ألكانتار، الذي يُقدم مميزة مع فريقه هذا الموسم رغم الإصابة التي تعرض لها مطلع الموسم.

ويقع منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة، في نهائيات كأس العالم، إلى جانب منتخبات: ألمانيا واليابان وكوستاريكا.

إليكم أبرز ردود الفعل على قائمة "الماتادور":