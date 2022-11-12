دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، استبعاد المهاجم روبرتو فيرمينو من قائمة منتخب البرازيل النهائية المشاركة ببطولة كأس العالم 2022 بـ "الجنون".

وكان منتخب "السامبا" قد أعلن عن قائمته لمونديال قطر، وضمّت 26 لاعباً، على رأسهم داني ألفيس ونيمار دا سيلفا، فيما شهدت استبعاد فيرمينو وفيليبي كوتينيو.

وأثار استبعاد روبرتو فيرمينو جدلاً في الأوساط الإعلامية، خاصة بعد استعادة مستواه مع "الريدز"، إذ ساهم في إحراز 9 أهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، هذ الموسم، بعد أن سجّل 6 أهداف وقدّم 3 تمريرات حاسمة، فيما أحرز هدفين وصنع واحداً في (التشامبيونزليغ).

وقال كلوب للصحفيين عن استبعاد فيرمينو: "اعتقد أنّه يستحق كلّ شيء في العالم، إنّها بمثابة ضربة، لقد تحدثتُ معه بالفعل وربما سنتحدث مرة أخرى، إنّه بخير لكن كيف يمكن للجميع تخيل أنّنا نشعر بخيبة أمل بشأن ذلك".

وأضاف مدرب ليفربول: "إنّه يظهر مدى جودة وموهبة فريق البرازيل بشكل لا يصدق، إذا كان بإمكانك ترك لاعب مثل بوبي فيرمينو خارج الملعب فهذا: جنون".

وسبق لروبرتو فيرمينو (31 عاماً) وأن شارك مع منتخب البرازيل في 55 مباراة دولية، سجّل خلالها 17 هدفاً.

ويقع منتخب "السامبا" في المجموعة السابعة، في نهائيات كأس العالم، إلى جانب منتخبات: صربيا وسويسرا والكاميرون.