دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ضربت الإصابات صفوف منتخب فرنسا، قبل انطلاق نهائيات بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.

وأعلن المدير الفني ديدييه ديشان، الإثنين، استبعاد المدافع بريسنيل كيمبيمبي (27 عامًا) من الفريق لعدم جاهزيته، بعد معاناته من آلام في وتر أخيل الأيمن، ليضاف إلى قائمة الغائبين عن "الديوك" في مونديال قطر، والتي تضمّ أيضًا: بول بوغبا ونغولو كانتي ومايك ماينان وأبو بكر كامارا.

وكان كيمبيمبي أحد العناصر المساهمة في تتويج منتخب فرنسا بلقب كأس العالم في روسيا 2018، كما يمتلك برصيده 28 مباراة دولية.

وتقرر استدعاء أكسيل ديساسي (24 عامًا) مدافع نادي موناكو، بدلاً عنه. وشارك ديساسي مع فريقه في 15 مباراة في مسابقة الدوري هذا الموسم، سجّل خلالها هدفاً وقدّم 3 تمريرات حاسمة.

وأجرى ديدييه ديشان تغييرًا آخر على قائمة "الديوك"، إذ استدعى ماركوس تورام، مهاجم نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، لتكتمل قائمة الفريق بـ 26 لاعباً.

ساهم ماركوس تورام (25 عامًا) في إحراز 13 هدفاً مع النادي الألماني هذا الموسم في البوندسليغا، إذ سجّل 10 أهداف وصنع 3 آخرين.

ويستهل منتخب فرنسا مشواره في مونديال قطر بمواجهة أستراليا، ثمّ الدنمارك وتونس.