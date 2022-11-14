دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن جلال القادري، المدير الفني لمنتخب تونس، قائمة الفريق المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، المقرر إقامتها بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.

وضمّت قائمة "نسور قرطاج" لمونديال قطر 26 لاعبًا، من بينهم 21 لاعبًا يحترفون في الخارج، و5 آخرين ينشطون في المنافسات المحلية.

وشهدت القائمة تواجد المهاجم يوسف المساكني، ليحقق حلمه في اللعب في نهائيات كأس العالم، بعد أن فاته مونديال روسيا في عام 2018، بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، فيما تمّ استبعاد لاعبي الوسط سعيد بقير وسيف الدين الخاوي.

وجاءت القائمة على الشكل الآتي:

الحرّاس: أيمن دحمان، بشير بن سعيد، أيمن البلبولي، معز حسن.

الدفاع: علي معلول، علي العابدي، وجدي كشريدة، محمد دراغر، منتصر الطالبي، ياسين مرياح، ديلان برون، بلال العيفة، نادر الغندري.

الوسط: فرجاني ساسي، حنبعل المجبري، أنيس بن سليمان، إلياس السخيري، غيلان الشعلالي، محمد علي بن رمضان، عيسى العيدوني.

الهجوم: عصام الجبالي، سيف الدين الجزيري، يوسف المساكني، وهبي الخزري، ياسين الخنيسي، نعيم السليتي.

ويقع منتخب تونس في المجموعة الرابعة، في مونديال قطر، إلى جانب منتخبات فرنسا والدنمارك وأستراليا.