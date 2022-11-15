رئيس الفيفا يدعو لوقف إطلاق النار في أوكرانيا أثناء إقامة كأس العالم

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – حث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، قادة دول مجموعة العشرين، الثلاثاء، للأخذ بعين الاعتبار فرض وقف كامل لإطلاق النار في الحرب على أوكرانيا لمدة شهر على مدار مدة كأس العالم 2022 في قطر.

وقال إنفانتينو في كلمته خلال المشاركة في القمة المنعقدة في مدينة بالي بإندونيسيا: "أناشدكم جميعًا التفكير في وقف إطلاق نار مؤقت لمدة شهر واحد طوال مدة كأس العالم ، أو على الأقل فتح بعض الممرات الإنسانية أو أي شيء يمكن أن يؤدي إلى استئناف الحوار كخطوة أولى نحو السلام".

وكانت قد بدأت روسيا اجتياحها لأراضي الأوكرانية في 24 فبراير/شباط من العام الجاري وقد دخلت الحرب شهرها العاشر.

وتطلق صافرة بداية كأس العالم 2022 في 20 نوفمبر/تشرين ثاني وتمتد البطولة حتى 18 ديسمبر/كانون ثاني في الدولة الخليجية.