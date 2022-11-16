مدرب هولندا: المشجعون محقون في مقاطعة مونديال قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال لويس فان خال، المدير الفني لمنتخب هولندا، إن المشجعين الهولنديين محقون في مقاطعة بطولة كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، وفقاً لـ"رويترز".

وتحدّث فان خال للصحفيين خلال مؤتمر صحفي عن مقاطعة المونديال في نسخته الثانية والعشرين، قائلاً: "إنّهم محقون في فعل ذلك، لكنني آمل أن نلعب بشكل جيد للغاية حتى أنه في نهاية البطولة عندما نلعب النهائي، سيشاهدون على التلفزيون مدى روعتنا"، حسب قوله.

وكرر مدرب هولندا تأكيده على أن قطر لا ينبغي أن تستضيف كأس العالم، مُضيفاً: "الدولة صغيرة جدًا بالنسبة للبطولة التي تضم 32 فريقاً، الاستضافة يجب أن تقتصر على الدول الكبرى الّتي تلعب كرة القدم"، حسب تعبيره.

وتابع: "يجب أن نلعب كأس العالم في أكثر الدول خبرة في لعبة كرة القدم"، على حد قوله.

على الرغم من ذلك، أشاد فان خال بالمرافق في قطر: "الملعب التدريبي الذي لدينا لا يمكن أن يكون أفضل من ذلك، كان الفندق والتنظيم رائعين، أنا أتطلع حقاً إلى البطولة ولكن الأهم أن يشعر اللاعبون بنفس الشعور".

وصنف المدرب السابق لمانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ وبرشلونة، فريقه على أنه المرشح الأوفر حظاً لرفع لقب كأس العالم.

وأكمل مدرب "الطواحين": "أعتقد أنه ليس لدينا أفضل اللاعبين في العالم في فريقنا، لكنني أؤمن ببناء الفريق والتكتيكات، ولدينا لاعبين يمكنهم تنفيذ الخطة التكتيكية".

وسيلعب منتخب هولندا مع السنغال يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، ضمن مباريات الجولة الأولى في دور المجموعات، ومن المتوقع أن يتواجد 3 آلاف مشجع هولندي في قطر.