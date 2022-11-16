دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رشح النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي، 4 منتخبات لنيل لقب بطولة كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.

ويغيب هالاند عن المونديال في نسخته الثانية والعشرين، بعد تعثر منتخب بلاده في الوصول إلى النهائيات.

وقال إيرلينغ هالاند في تصريحات صحفية، يوم الثلاثاء: "أعتقد أن المرشحين للفوز بلقب كأس العالم يجب أن يكونوا البرازيل والأرجنتين وفرنسا، وربما إنجلترا"، مضيفا: "لا أستطيع أن أقول منتخب واحد فقط، لأن هناك الكثير من الفرق الجيدة، لذلك نعم، هؤلاء الأربعة".

وأضاف المهاجم النرويجي: "كنت أتمنى اللعب في كأس العالم بالطبع، لكن هذا هو الواقع الآن، أنا لست كذلك".

وعن ما سيفعله خلال فترة المونديال، قال هالاند: "سيرتاح جسدي وعقلي كثيرا وبعد ذلك سأتدرب، على ماذا سأتدرب؟ لا يوجد شيء مميز على ما أعتقد، أعتقد أنه كان الأمر يسير على ما يرام خلال الأشهر الأولى لي في مانشستر سيتي، لذلك لست بحاجة إلى القيام بأشياء كثيرة، أو الكثير من التغييرات لأكون صريحا".

وأكمل: "الأمر يتعلق بإعداد نفسي للنصف التالي من الموسم، ومن ثم الاستعداد عندما تبدأ المباراة التالية بعد فترة الاستراحة".

ونجح مهاجم منتخب النرويج البالغ من العمر 22 عاما في إحراز 18 هدفا، في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، بعد أن لعب 13 مباراة بقميص "السيتيسينز".