دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أسدل الستار على قوائم المنتخبات الـ32 المشاركة في بطولة كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر، بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.

ويغيب عن نهائيات المونديال 15 لاعبا، بعد أن تعثر انضمامهم لصفوف منتخباتهم بقرار فني، على الرغم من تقديم بعضهم مستويات عالية في الدوريات التي يلعبون فيها.

نستعرض فيما يلي أسماء الغائبين ومراكزهم وأرقامهم:

السعودي عبدالله المعيوف

حارس نادي الهلال، لعب 8 مباريات في دوري روشن السعودي، وخرج بشباك نظيفة في 5 مباريات.

الإسباني دافيد دي خيا

حارس نادي مانشستر يونايتد، شارك في 14 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، وخرج بشباك نظيفة في 5 مباريات.

الإسباني سيرخيو راموس

مدافع نادي باريس سان جيرمان، ظهر في 13 مباراة في الدوري الفرنسي، صنع خلالها هدفا واحدا.

الهولندي سفين بوتمان

مدافع نادي نيوكاسل، خاض 13 مباراة في (البريميرليغ).

الإنجليزي فيكايو توموري

مدافع نادي إسي ميلان، لعب 15 مباراة في الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، سجل خلالها هدفا واحدا.

الفرنسي فيرلاند ميندي

مدافع نادي ريال مدريد، شارك في 10 مباريات في الدوري الإسباني، قدم خلالها تمريرة حاسمة.

الألماني ماتس هوملز

مدافع بوروسيا دورتموند، تواجد في 13 مباراة في الدوري الألماني.

الإسباني تياغو ألكانتارا

لاعب وسط نادي ليفربول، ظهر في 8 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

البرتغالي ريناتو سانشيز

لاعب وسط نادي باريس سان جيرمان، خاض 10 مباريات في (ليغا 1)، أحرز خلالها هدفين.

الإنجليزي جيدون سانشو

جناح نادي مانشستر يونايتد، لعب 10 مباريات في (البريميرليغ)، سجل خلالها هدفين وصنع هدفا واحدا.

الكرواتي أنتي ريبيتش

جناح إسي ميلان، تواجد في 10 مباريات في (الكالتشيو)، أحرز خلالها 3 أهداف وصنع اثنين.

البرازيلي روبرتو فيرمينو

مهاجم نادي ليفربول، شارك في 13 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجّل خلالها 7 أهداف وصنع 3.

الإنجليزي إيفان توني

مهاجم نادي برينتفورد، ظهر في 14 مباراة في (البريميرليغ)، أحرز 10 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

الأرجنتيني أنخل كوريا

مهاجم نادي إتلتيكو مدريد، خاض 14 مباراة في (لا ليغا) سجّل خلالها 3 أهداف.

الإسباني جيرارد مورينو

مهاجم نادي فياريال، تواجد في 6 مباريات في الدوري الإسباني، أحرز خلالها هدفين.