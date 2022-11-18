كريستيانو رونالدو يشكك في العودة لمانشستر يونايتد ويتحدث عن ميسي

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- شكك نجم مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، في عودته للنادي وتحدث عن بطولة كأس العالم المقبلة في قطر مع زميله النجم الكروي ليونيل ميسي في الجزء الثاني من مقابلته الحصرية مع بيرس مورغان يوم الخميس.

وأثار رونالدو الذي أخبر مورغان في وقت سابق أنه "شعر بالخيانة" من قبل مانشستر يونايتد وتم إجباره على الرحيل، الشكوك حول إمكانية عودته للنادي بعد كأس العالم 2022، حيث قال: "من الصعب علي أن أحدد ذلك الآن لأنني بمزاج كأس العالم الآن.. ربما تكون هذه آخر بطولة لي، كأس العالم الخامس لي. لا أعرف ما الذي سيحدث بعد كأس العالم، لكن كما أخبرتك من قبل وسأخبرك مرة أخرى، سيكون المشجعون دائمًا في قلبي... حتى لو عدت أو لم أعد".

وسأل مورغان رونالدو عن زميله نجم كرة القدم ليونيل ميسي، الذي وصفه ميسي بأنه "رجل عظيم يفعل أشياء عظيمة لكرة القدم"، حيث قال: "لاعب مذهل.. سحر.. كشخص نتشارك المسرح منذ 16 عاما.. تخيل.. 16 عاما.. نشارك".

وتابع رونالدو قائلا: "لذا، لدي علاقة رائعة معه. أنا لست صديقًا له من حيث، ما أعنيه أن الصديق اي الرجل الذي كان معك في منزلك، ويتحدث عبر الهاتف، لا، لكنه مثل زميل في الفريق.. إنه رجل أحترمه حقًا بالطريقة التي يتحدث بها عني دائمًا... ما سأقوله عن ميسي؟ رجل رائع يفعل أشياء عظيمة لكرة القدم".