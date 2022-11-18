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أول رد فعل من جمعية "مشجعي كرة القدم" حول منع بيع الكحوليات في ملاعب كأس العالم

رياضة
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أول رد فعل من جمعية "مشجعي كرة القدم" حول منع بيع الكحوليات في ملاعب كأس العالم
Credit: Qatar 2022/Supreme Committee via Getty Images

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أدانت جمعية مشجعي كرة القدم، "التحول في اللحظة الأخيرة" حول منع بيع المشروبات الكحولية في ملاعب كأس العالم قطر 2022 وفي محيطها، وفقا لبيان صدر الجمعة.

وجاء في البيان: "بعض المشجعين يحبون شرب البيرة في المباريات، والبعض لا يحبذ ذلك، لكن المشكلة الحقيقية في تحول اللحظات الأخيرة والذي يُظهر وجود مشكل أكبر، وهي نتيجة قصور في التواصل والوضوح بين اللجنة المنظمة والمشجعين".

وأضافت الجمعية في بيانها: "إذا استطاعوا تغيير رأيهم حول هذا الأمر في اللحظة الأخيرة، بدون تفسيرات، فسيكون لدى المشجعين مخاوف مشروعة حول ما إذا كانوا سيفون بوعودهم الأخرى المتعلقة بالسكن والنقل والأمور المتعلقة بثقافة البلد".

وتمثل هذه الجمعية مشجعي كرة القدم في كل من إنجلترا وويلز.

يذكرأن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد أعلن في وقت سابق عن منع بيع المشروبات المحولية في الملاعب أو في محيطها، بعد التشاور مع البلد المنظم. 

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