السنغال تعلن غياب ساديو ماني عن مونديال قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن منتخب السنغال لكرة القدم، يوم الخميس، غياب مهاجم الفريق ساديو ماني عن نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر، بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول، بداعي الإصابة.

وتقرر أن يخضع ماني البالغ من العمر 30 عاما لعملية جراحية، بعد أن أكدت الفحوصات الطبية ضرورة إجراء ذلك.

وكان المهاجم السنغالي اشتكى من آلام في الساق خلال مواجهة فريقه بايرن ميونخ وفيردر بريمن الماضية، في مسابقة الدوري الألماني، قبل أن يخرج من أرضية الملعب بطلب منه، ويتم استبداله عند الدقيقة 21 من زمن المباراة.

ويُعتبر ساديو ماني أحد أبرز عناصر منتخب "أسود التيرانغا"، إذ سبق وأن قاده لتحقيق لقب كأس أمم أفريقيا 2021، والتأهل لمونديال قطر.

ويمتلك ماني في رصيده 31 هدفا مع منتخب بلاده، بعد أن شارك في 59 مباراة دولية.

يذكر أن منتخب السنغال يقع في المجموعة الأولى، في نهائيات كأس العالم، إلى جانب منتخبات: هولندا وقطر والإكوادور.