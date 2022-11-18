دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شارك اللاعبون العرب مع منتخباتهم الوطنية في 13 نسخة في بطولة كأس العالم، استطاعوا خلالها أن يهزّوا الشباك 61 مرة، ويعتلي السعودي سامي الجابر صدارة ترتيب الهدّافين، ثم يليه 10 لاعبين في المركز الثاني بالتساوي، فما أسماء أكثر 11 لاعباً عربياً تسجيلاً للأهداف في المونديال؟

سامي الجابر

يُعتبر مهاجم منتخب السعودية اللاعب العربي الأكثر إحرازاً للأهداف في بطولة كأس العالم، برصيد 3 أهداف. كان هدفه الأول في شباك منتخب المغرب من علامة الجزاء في نسخة 1994، وبذات الطريقة هزّ شباك منتخب جنوب أفريقيا في نسخة 1998، فيما كانت آخر أهدافه أمام منتخب تونس في نسحة 2006.

10 لاعبين سجّلوا هدفين

يتساوي 10 لاعبين عرب بذات الرصيد من الأهداف في كأس العالم، إذ يمتلك كلّ واحد منهم هدفين.

يُعد اللاعب المصري عبد الرحمن فوزي أول من أحرز ثنائية في البطولة، ذلك في نسخة 1934، وتبعه الجزائري صالح عصاد نسخة 1982، يليه المغربي عبد الرزاق خيري نسخة 1986، ثمّ السعودي فؤاد أنور نسخة 1994، ثمّ المغربي عبد الجليل حدا ومواطنه صلاح الدين بصير نسخة 1998.

في نسخة 2014، سجّل الجزائريان إسلام سليماني وعبد المؤمن جابو هدفين، بينما شهدت نسخة 2018 تسجيل المصري محمد صلاح والتونسي وهبي خزري لذات العدد.

أول هدف عربي في المونديال

افتتح المصري عبد الرحمن فوزي أهداف المنتخبات العربية في البطولة، ذلك في شباك منتخب المجر، خلال نسخة 1934.

آخر هدف عربي في المونديال

أحرز التونسي وهبي خزري هدف المنتخبات العربية الأخير في الحدث الكروي الأكبر، ذلك في شباك منتخب بنما، خلال نسخة 2018