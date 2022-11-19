دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نشره الإعلامي البريطاني، هينري وينتر لتدريبات منتخب بلاده وسماع صوت الأذان رادا على استفسار حول ما إن كان يجب وقف التدريبات احتراما للأذان.

جاء ذلك في تغريدة للإعلامي على صفحته بتويتر، ليعلق على في الردود قائلا: "جميل للغاية".

متابع آخر علق بتغريدة قال فيها: " أعلم أنهم ليسوا مسلمين، ولكن ألا يجب أن يتوقفوا على الأقل أثناء حدوث ذلك. احتراما"، ليرد: " نقطة مثيرة للاهتمام، فاي. سواء سمعوا أم لم يسمعوا، لا أعرف، إنهم مركزون جدًا.. يمكنني التحدث عن نفسي فقط وهو واحد من أجمل الأصوات".

"كثرة المساجد" في قطر.. تصريح إعلامي فرنسي يثير تفاعلا

وفي مقطع فيديو منفصل تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإعلامي فرنسي ألقى الضوء على ما وصفه بـ"كثرة المساجد" في قطر.