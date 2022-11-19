مدرب إنجلترا يعلق لـCNN على كأس العالم في قطر وحقوق العمّال.. ماذا قال؟

الدوحة، قطر (CNN)-- قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو إن "الجميع مرحب بهم" يوم السبت خلال مؤتمر صحفي عشية مونديال قطر 2022، واصفا الانتقادات الأوروبية حول وضع العمال المهاجرين بـ"النفاق".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي إنفانتينو: "أشعر اليوم أنني قطري. أشعر اليوم أنني عربي. أشعر اليوم بأنني أفريقي. أشعر اليوم بأنني مثلي. أشعر اليوم بالعجز. وأشعر اليوم أنني عامل مهاجر".

واسترسل إنفانتينو بالقول: "إذا كانت أوروبا مهتمة حقًا بمصير هؤلاء الأشخاص، هؤلاء الشباب". -بإشارة إلى العمال المهاجرين- "يمكن لأوروبا أيضًا أن تفعل كما فعلت قطر، بإنشاء بعض القنوات القانونية، حيث يمكن على الأقل لعدد، أو نسبة مئوية من هؤلاء العمال الذهاب إلى أوروبا."

وأضاف جياني إنفانتينو أنه جاء إلى قطر منذ ست سنوات وتناول موضوع العمال المهاجرين "مباشرة" منذ اجتماعه "الأول".

وقال إنفانتينو: "أعتقد أن ما كنا نفعله نحن الأوروبيين في 3,000 سنة ماضية حول العالم، يجب أن نعتذر مقابلها عن 3000 سنة قادمة قبل أن نبدأ بإعطاء دروس أخلاقية للناس.. لكن هذا الدرس الأخلاقي أحادي الجانب، هو مجرد نفاق".

وكانت البطولة قد عانت من طرح عدد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان المحيطة بقوانين مكافحة المثلية الجنسية في البلاد.

واستطرد: "اسمحوا لي أن أذكر أيضًا، وضع المثليين الذي تحدثت عنه مع القيادة العليا في البلاد عدة مرات، وليس مرة واحدة فقط. لقد أكدوا ويمكنني أن أؤكد أن الجميع مرحب بهم".

وتابع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: "هذا مطلب واضح للفيفا. يجب الترحيب بالجميع، كل من يأتي إلى قطر مرحب به بصرف النظر عن الدين أو العرق أو التوجه الجنسي أو المعتقد لديه. الجميع مرحب بهم. كان هذا مطلبنا والدولة القطرية تتمسك بهذا المطلب".