دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق عبد الإله المالكي، لاعب المنتخب السعودي، على مواجهة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في نهائيات كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر.

ويلتقي "الأخضر" مع "التانغو" في افتتاح مشوار المنتخبين في مونديال قطر، ضمن مباريات المجموعة الثالثة، وذلك يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

تحدّث المالكي لوسائل الإعلام عقب استعدادات الفريق، قائلاً: "مواجهة ميسي بالتأكيد إنّه شعور جميل، بس نحن ولابسين شعار المنتخب لا نعرف أيّ لاعب" حسب قوله.

وأضاف عبد الإله: "مباراة الأرجنتين مباراة كبيرة، أمام أسماء كبيرة، نحن سنكون مجموعة واحدة ويد واحدة، إن شاء الله ما في شيء يخوفنا" حسب تعبيره.

وحول مدى تأثير الطقس على مباراة المنتخب السعودي ونظيره الأرجنتيني، إذ ستلعب ظهر الثلاثاء المقبل، قال عبد الإله المالكي: "الجو علينا وعليهم، في الميدان يا حميدان، ما علينا في أيّ شيء" على حد قوله.

وأوضح متوسط الميدان السعودي أن الفريق: "تلقى الدعم من الجماهير ووزير الرياضة (عبد العزيز بن تركي الفيصل) وولي العهد (محمد بن سلمان)، ما ناقصنا إلّا تبدأ المباراة" على حد تعبيره.

وشارك عبد الإله المالكي البالغ من العمر 28 عاماً في 26 مباراة دولية بقميص "الأخضر"، ويُعتبر أحد الركائز الأساسية في تشكيل المدير الفني هيرفي رينارد.