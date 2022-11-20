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نشر الأحد ، 20 نوفمبر / تشرين الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف حفل افتتاح مونديال قطر 2022، والّذي أقيم في استاد البيت في مدينة الخور، أنظار العالم مساء السبت، إذ وصفه مغردون بـ"التاريخي".

وتمحور الافتتاح حول التقارب بين كلّ الشعوب، والتغلب على الاختلافات من خلال الإنسانية والاحترام.

وشهد الحفل تلاوة آيات قرانية من غانم المفتاح، سفير النوايا الحسنة القطري، إضافة إلى حضور الممثل الأمريكي الشهير مورغان فريمان.

Credit: KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images

وتضمن الحفل عرضاً بعنوان "Dreamers" (حالمون)، وهي أغنية جديدة أضيفت إلى قائمة الأغاني الرسمية لكأس العالم، وحملت توقيع نجم البوب الكوري الجنوبي وعضو فرقة "بي تي إس" جونغ كوك والمطرب القطري فهد الكبيسي.

Credit: Elsa/Getty Images

وتمّ الاحتفاء بالمنتخبات الـ 32 المشاركة وبالدول المستضيفة السابقة لكأس العالم وبمتطوعي البطولة، وإلى جانب المئات من المؤدّين والعازفين والراقصين، إلى جانب تقديم تميمة المونديال في نسخته الثانية والعشرين "لعّيب".

Credit: Elsa/Getty Images

وأثار حفل الافتتاح تفاعلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، فيما وصف بعض المغردين في موقع تويتر الحفل بـ "التاريخي".

وتقام نهائيات كأس العالم 2022 في العاصمة القطرية الدوحة، بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول، للمرة الأولى في بلد عربي وفي منطقة الشرق الأوسط