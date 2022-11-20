دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خسر المنتخب القطري من نظيره الإكوادوري، بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعت المنتخبين على أرض استاد البيت، مساء الأحد، في افتتاح مباريات بطولة كأس العالم 2022.

وجاء هدفا المنتخب اللاتيني عن طريق المهاجم إنر فالينسيا، إذ سجّل الهدف الأول من علامة الجزاء في الدقيقة 16، فيما أحرز الهدف الثاني من كرة رأسية في الدقيقة 31.

وكان المنتخب الإكوادوري قد استحوذ على الكرة ونجح في التقدم ثمّ ضاعف النتيجة خلال الشوط الأول، وحاول منتخب "العنابي" تقليص الفارق في الشوط الثاني، إلّا أن محاولاته كانت خجولة، باستثناء تسديدة خطيرة بأقدام المهاجم محمد مونتاري في الدقيقة 85.

وأنهى المنتخب القطري إحصائية خاصة بأصحاب الأرض والضيافة في المونديال، إذ أصبح أول منتخب يخسر مواجهة الافتتاح كمستضيف للبطولة.

وكانت مباريات الافتتاح في بطولة كأس العالم، تشهد إقامة عدد من المباريات في نفس التوقيت دون تحديد مباراة الافتتاح، أو أن تقام مباراة واحدة يكون أحد طرفيها صاحب الأرض والضيافة أو بطل النسخة السابقة.

وأقيمت مباراة الافتتاح بمشاركة المنتخب المستضيف للبطولة في 7 نسخ سابقة، ولم تشهد أيّ مباراة منها، خسارة صاحب الأرض، إذ انتهت 4 مباريات بالفوز و3 منها بالتعادل، قبل أن ينهي منتخب "العنابي" هذه الإحصائية.