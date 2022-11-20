قطر والإكوادور تفتتحان كأس العالم 2022.. تعرف إلى تشكيلتيهما

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نشر الأحد ، 20 نوفمبر / تشرين الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قصت قطر شريط افتتاح كأس العالم 2022 بحفل افتتاح ضم فقرات متنوعة ورسائل عديدة حول وحدة الشعوب، ومن المنتظر أن تنطلق المباراة الافتتاحية لهذه البطولة بين فريق البلد المضيف ومنتخب الإكوادور، ضمن مباريات المجموعة الأولى.

وأعلن المنتخب القطري الذي يشارك في البطولة لأول مرة في التاريخ عن تشكيلته والتي ضمت هؤلاء اللاعبين:

سعد الشيب- خوخي بوعلام- عبدالكريم حسن- بسام الراوي- بيدرو ميغيل- همام الأمين- كريم بوضياف- عبدالعزيز حاتم- حسن الهيدوس- للمعز علي- أكرم عفيف.

بالمقابل، ضمت تشكيلة منتخب الإكوادور الذي يشارك في البطولة بعد غياب عن نسختها السابقة كما يلي:

تشكيلة الإكوادور: هيرنان غاليندز- أنجيلو برسيادو- فيليكس توريس- بييرو هينكابي- رفيس استوبيان- غونزالو بلاتا- جيجسون مينديز- مويسي كايسيدو- روماريو أبارا- إنر فالنسيا- مايكل إسترادا

يذكر أن هذه المجموعة تضم أيضا كل من هولندا والسنغال اللذان سيلعبان الإثنين، لتختتم هذه المجموعة مباريات الجولة الأولى.