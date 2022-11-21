هل تكسر السعودية عقدة المواجهات الأولى بكأس العالم في مونديال قطر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الأرجنتيني، على أرضية استاد لوسيل، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022 والّتي تقام في قطر.

ويسعى "الأخضر" خلال مواجهة "التانغو" إلى إنهاء إحصائية سلبية خاصة بالمواجهات الافتتاحية الّتي لعبها في 5 نسخ سابقة من المونديال.

وخاض المنتخب السعودي 5 مباريات في افتتاح مشواره في بطولة كأس العالم، ذلك أمام 4 منتخبات أوروبية، وهي: هولندا والدنمارك وألمانيا وروسيا، فيما لعب مواجهة واحدة فقط أمام منتخب إفريقي، عندما واجه منتخب تونس في مونديال 2006، بينما لم يسبق له وأن لعب أمام منتخب لاتيني في بداية الطريق.

وخسر "الأخضر" في مستهل مشواره 4 مرات، بينها الخسارة الثقيلة من ألمانيا بثمانية نظيفة في مونديال 2002، وأخرى من روسيا بخماسية بيضاء في مونديال 2018، مقابل تعادل وحيد، وسجّل لاعبوه 3 أهداف، فيما تلقت شباكهم 18 هدفاً.

وسبق وأن التقى المنتخب السعودي مع المنتخب الأرجنتيني في 4 مباريات، فاز "التانغو" في اثنتين، وسيطرت نتيجة التعادل (مرتان)، وأحرز مواطنو ليونيل ميسي 7 أهداف، بينما أحرز السعوديون 3 أهداف.