دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعادل منتخب تونس سلبيًا مع منتخب الدنمارك، في المواجهة التي جمعتهما على أرض استاد المدينة التعليمية، مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2022.

وكان المنتخبان قد تبادلا الاستحواذ على الكرة وخلق الفرص خلال الشوط الأول، فيما كانت الأفضلية لمنتخب الدنمارك في الشوط الثاني، إلّا أنّه عجز عن هزّ الشباك، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وعلّق مغرّدون في موقع تويتر على أداء "نسور قرطاج" في افتتاح مشواره في المونديال في نسخته الثانية والعشرين.

قال أحد المغرّدين: "أقسم بالله رجال ولد رجال يا منتخب تونس تخيل تتعادل ضد منتخب أوروبي مثل الدنمارك نتيجة للتاريخ ونقطة للتاريخ"، وأضاف آخر: "مبروك ‎#نسور_قرطاج تعادل بطعم الفوز والقادم أجمل".

وغرّد متابع: "تعادل الدنمارك مع تونس بدون أهداف. نسور قرطاج قدموا مبارة قوية واستحقوا النقطة بجدارة"، وكتب آخر: "روح قتالية رائعة.. حماس وتركيز وأداء نقطة مستحقة لتونس.. أداء فعلاً رائع".

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