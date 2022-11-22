دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء الثلاثاء، فسخ عقد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق، باتفاق بالتراضي بين الطرفين.

وأصدر نادي "الشياطين الحمر" بياناً رسميًا عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "كريستيانو رونالدو سيغادر مانشستر يونايتد باتفاق متبادل"، مُضيفاً: "يشكره النادي على مساهمته الهائلة في فترتين في أولد ترافورد، إذ سجّل 145 هدفًا في 346 مباراة، ويتمنى له ولأسرته التوفيق في المستقبل".

وتابع البيان: "لا يزال الجميع في مانشستر يونايتد يركزون على مواصلة تقدم الفريق تحت قيادة إريك تن هاغ، والعمل معًا لتحقيق النجاح على أرض الملعب".

وكان رونالدو قد أجرى مقابلة مع الصحفي البريطاني، بيرس مورغان، عبر صحيفة "The Sun"، هاجم من خلالها إدارة نادي مانشستر يونايتد ومدرب الفريق إريك تين هاغ، إضافة إلى زملائه السابقين واين روني وغاري نيفيل.

وشارك كريستيانو رونالدو في 10 مباريات مع "الشياطين الحمر"، معظمها كبديلٍ، في الموسم الحالي لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجّل خلالها هدفًا واحدًا.