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تعليق مُثير من أمير قطر حول فوز السعودية على الأرجنتين.. ماذا قال؟

رياضة
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تعليق مُثير من أمير قطر حول فوز السعودية على الأرجنتين.. ماذا قال؟
Credit: JACK GUEZ/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، على فوز المنتخب السعودي أمام المنتخب الأرجنتيني، بهدفين لواحد، في افتتاح مشوار "الأخضر" في نهائيات كأس العالم.

وأظهرت لقطات مصورة مشجعين سعوديين يلتقطون الصور مع أمير قطر، الذي قال على أثر ذلك: "عاد مش بس أول مباراة.. كملوها عاد"، في إشارة منه إلى ضرورة استمرار المنتخب السعودي بتحقيق الفوز خلال المباريات التالية.

وكان أمير قطر قد حرص على دعم ومساندة "الأخضر" من مدرجات ملعب المباراة في استاد لوسيل، وقد رفع وتوشح علم المملكة العربية السعودية، مما أثار تفاعلاً في الأوساط الإعلامية.

فيما سبق أن حضر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان افتتاح المونديال، الأحد الماضي، وهو يرتدي وشاحًا بألوان العلم القطري مكتوبًا عليه كأس العالم قطر 2022

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